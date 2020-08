Superman: Man of Tomorrow cancellato dal programma del DC FanDome (Di giovedì 20 agosto 2020) L'anteprima di Superman: Man of Tomorrow era prevista per il 22 agosto durante l'evento DC FanDome ma il cambio di programma ha cancellato il debutto del film. Il film d'animazione Superman: Man of Tomorrow è stato cancellato dal programma del DC FanDome dopo che l'evento ha subito una revisione del calendario. Il debutto in streaming dell'opera sarebbe coinciso con l'evento più atteso dell'estate. I numerosi panel in programma si sarebbero dovuti concentrare in 24 ore ma, a pochi giorni di distanza dalla fatidica data del 22 agosto, ci si è resi conto che sarebbe stato meglio dividere la convention in due parti, per far sì che non si sovrapponessero troppi appuntamenti. Di ... Leggi su movieplayer

