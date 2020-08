Siviglia-Inter, Handanovic: “Siamo un gruppo solido, è arrivato il momento di lottare per un trofeo” (Di giovedì 20 agosto 2020) L'Inter alla conquista dell'Europa, i nerazzurri nella serata di venerdì 21 agosto affronteranno in finale il Siviglia.Siviglia-Inter, Conte: “Orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni, non abbiamo paura degli andalusi”I nerazzurri hanno raggiunto una finale europea dopo dieci anni, l'ultima volta risale infatti a quel 2010 quando gli allora uomini guidati da Josè Mourinho conquistarono la Champions League. L'estremo difensore Interista, Samir Handanovic, in conferenza stampa, si è proiettato alla gara del Rhein Energie Stadion di Colonia contro gli andalusi.Siviglia, Banega ai saluti: “Contro l’Inter sarà l’ultima. Ho realizzato il mio più grande sogno”"Quando sono ... Leggi su mediagol

