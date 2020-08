Referendum, Di Maio “iniziata corsa per denigrare taglio parlamentari” (Di giovedì 20 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il taglio dei parlamentari è alle porte ed è già iniziata la corsa per denigrare questa riforma. Vi stanno dicendo che è una cosa sbagliata e che stiamo tagliando la democrazia. Del resto dicevano lo stesso quando abbiamo tagliato i vitalizi. E ancora oggi qualcuno li considera un diritto dei parlamentari”. Così sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri ed esponente del M5s, Luigi Di Maio, che aggiunge: “Vi diranno il peggio del peggio su questa riforma e sapete perchè? Perchè porta il nome del M5s. Provate a chiedere a queste persone di motivare la loro contrarietà, vedrete che non sapranno rispondervi. In Europa solo l'Italia ha 945 poltrone tra deputati e senatori. In Germania sono circa 700, in Gran Bretagna ... Leggi su iltempo

6000sardine : @JasmineCristal3 Ad @Agenzia_Ansa #Sardine: 'No al referendum e no al populismo. Di Maio? Per lui ultima spiaggia'… - Adnkronos : #Referendum2020, #DiMaio: 'Taglio parlamentari doveroso atto di civiltà' - Giovann00341278 : RT @laura_ceruti: Secondo voi Luigi Di Maio e tutto il cucuzzaro grilloide, lasceranno la politica se vincerà il no al referendum? Dato che… - laurazan20 : RT @laura_ceruti: Secondo voi Luigi Di Maio e tutto il cucuzzaro grilloide, lasceranno la politica se vincerà il no al referendum? Dato che… - MarioNGreco13 : RT @laura_ceruti: Secondo voi Luigi Di Maio e tutto il cucuzzaro grilloide, lasceranno la politica se vincerà il no al referendum? Dato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum Maio Referendum, Di Maio: "Taglio parlamentari doveroso atto di civiltà" Adnkronos Referendum, Di Maio “iniziata corsa per denigrare taglio parlamentari”

ROMA (ITALPRESS) – “Il taglio dei parlamentari è alle porte ed è già iniziata la corsa per denigrare questa riforma. Vi stanno dicendo che è una cosa sbagliata e che stiamo tagliando la democrazia. De ...

Pd e M5S sulla Puglia si giocano l’esecutivo. Stefano Folli spiega perché

Conversazione con Stefano Folli, già direttore del Sole e editorialista di Repubblica: “Era ovvio sin dall'inizio che l'appello di Conte non avrebbe portato risultati". Puglia regione chiave: se Emili ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il taglio dei parlamentari è alle porte ed è già iniziata la corsa per denigrare questa riforma. Vi stanno dicendo che è una cosa sbagliata e che stiamo tagliando la democrazia. De ...Conversazione con Stefano Folli, già direttore del Sole e editorialista di Repubblica: “Era ovvio sin dall'inizio che l'appello di Conte non avrebbe portato risultati". Puglia regione chiave: se Emili ...