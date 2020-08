Pepe Reina verso il Valencia: il Milan lo libera a zero (Di giovedì 20 agosto 2020) Pepe Reina potrebbe tornare in Spagna, dopo l’esperienza in Premier League nell’anno trascorso in prestito all’Aston Villa. Ora il portiere è rientrato al Milan e, come riporta As, ha raggiunto un accordo col Valencia, con i rossoneri che libererebbero il portiere a parametro zero senza chiedere soldi per il cartellino ma risparmiando quelli dell’ingaggio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

