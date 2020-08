Nina Moric accusa su Instagram Fabrizio Corona in merito al figlio Carlos: “E’ una macchina da soldi per suo padre” (Di giovedì 20 agosto 2020) Altro che pace, tra Fabrizio Corona e Nina Moric. A giudicare dagli ultimi risvolti social, la copertina di Chi di qualche giorno fa assume altri contorni. I contorni di una pace armata. Nella foto è possibile vedere Fabrizio Corona e Nina Moric vestiti di bianco, teneramente accompagnati dal figlio Carlos – in occasione dei suoi … L'articolo Nina Moric accusa su Instagram Fabrizio Corona in merito al figlio Carlos: “E’ una macchina da soldi per suo padre” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

_DAGOSPIA_ : MAGARI MORIC! – NINA MORIC TORNA ALL’ATTACCO DI 'FURBIZIO' CORONA, ACCUSANDOLO DI SFRUTTARE...… - federazionedic1 : RT @ilgiornale: Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio come mer… - StraNotizie : Carlos Maria Corona usato da Fabrizio Corona per fare soldi? L’accusa di Nina Moric - zazoomblog : Carlos Maria Corona venduto dal padre ? Lo sfogo di Nina Moric - #Carlos #Maria #Corona #venduto #padre… - BITCHYFit : Carlos Maria Corona usato da Fabrizio Corona per fare soldi? L’accusa di Nina Moric -