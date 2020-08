Manchester City, occhi su Alex Sandro: cominciati i colloqui con la Juventus (Di giovedì 20 agosto 2020) La Juventus potrebbe ben presto salutare Alex Sandro. È il Manchester City ad aver messo gli occhi sul terzino brasiliano per sistemare la fascia difensiva di sinistra. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i colloqui tra i Citizens e i bianconeri sarebbero cominciati nelle ultime ore e nei prossimi giorni non è esclusa una partenza del ds della Juve, Fabio Paratici, in direzione Inghilterra per chiudere l’affare. Leggi su sportface

