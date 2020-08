L'ultimo boy scout: Bruce Willis e Damon Wayans tra rivolte e liti sul set (Di giovedì 20 agosto 2020) L'ultimo boy scout ebbe una produzione travagliata: una serie di conflitti e discussioni divamparono spesso tra il regista, il produttore, Bruce Willis e Damon Wayans. L'ultimo boy scout ebbe una produzione molto travagliata: una lunga serie di conflitti e discussioni divamparono spesso tra Joel Silver, Bruce Willis e Tony Scott. Anche se interpretano due amici nella pellicola, le due superstar del film, Willis e Damon Wayans, odiavano profondamente recitare assieme. James W. Skotchdopole, l'aiuto regista, ha successivamente ricordato come alcuni dei problemi di produzione fossero causati dalla "sovrabbondanza di maschi alfa sul set del film". Come ha detto in ... Leggi su movieplayer

SickBoy1987 : L’Ultimo Boy Scout ???? - cinemaniaco_fb : ?????????????? L'ultimo boy scout: Bruce Willis e Damon Wayans tra rivolte e liti sul set - LinkaTv : E' iniziato L'ultimo boy scout - Missione su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - biscone69 : RT @VHolywat: @ithurinon @leolambretta59 @r_campix @_Bastian_B_Bux_ @winter01107 @biscone69 @AlfonsoTax2 @boysan69qo @FulvioCrudeli @Ferdi_… - IvanAdvance : L'ultimo boy scout - Missione sopravvivere -