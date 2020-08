Leonardo DiCaprio: ecco chi è il suo fratellastro, Adam Farrar (Di giovedì 20 agosto 2020) Leonardo DiCaprio ha un fratellastro di 4 anni più grande, Adam Farrar, che nel corso degli anni è stato in prigione per vari reati, dallo stalking telefonico alle minacce alla fidanzata. Non tutti sanno che Leonardo DiCaprio ha un fratellastro, si tratta di Adam Farrar ed è stato lui a far appassionare Leo alla recitazione. Poi Adam ha preso una strada diversa ed è stato arrestato per diversi reati, dal tentato omicidio della fidanzata al possesso di droga e rapina. Adam Farrar, nato a Hollywood nel 1971, figlio di Michael Anthony e Peggy Ann Farrar, è cresciuto in una famiglia in cui entrambi i genitori erano Sikh e ... Leggi su movieplayer

Leonardo DiCaprio ha un fratellastro di 4 anni più grande, Adam Farrar, che nel corso degli anni è stato in prigione per vari reati, dallo stalking telefonico alle minacce alla fidanzata.

The Right Stuff: gli astronauti si preparano al decollo verso Disney+ nel primo trailer

Disney+ e il entusiasmante catalogo continuano ad affascinare con una nuova, eccitante produzione: The Right Stuff arriverà infatti nei prossimi mesi e ci poterà direttamente tra le stelle narrando gl ...

Leonardo DiCaprio ha un fratellastro di 4 anni più grande, Adam Farrar, che nel corso degli anni è stato in prigione per vari reati, dallo stalking telefonico alle minacce alla fidanzata.