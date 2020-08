Istituto Superiore Sanità: “L’età media dei casi dell’ultima settimana è di 30 anni” (Di giovedì 20 agosto 2020) “In Italia, come in Europa e globalmente, si è verificata una transizione epidemiologica dell’epidemia da Sars-CoV-2 con un forte abbassamento dell’età mediana della popolazione che contrae l’infezione: l’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 30 anni“. Questo il report dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute nell’aggiornamento sul coronavirus che fa riferimento alla settimana dal 10 al 16 agosto. “La circolazione avviene oggi con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani – si legge nel comunicato – in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali (inclusi luoghi di ... Leggi su sportface

Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono infatti 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati merc ...

l'età mediana dei casi diagnosticati nell'ultima settimana è di 30 anni", segnala il report dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute nell'aggiornamento sul Covid-19 ...

Prosegue l'impennata di contagi per il Covid. Sono infatti 845 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore: 203 in più rispetto ai 642 del giorno precedente. Sei i morti a fronte dei 7 registrati merc ...