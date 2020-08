Inter, Lazaro in prestito oneroso al Borussia Monchengladbach (Di giovedì 20 agosto 2020) Valentino Lazaro lascia nuovamente l’Inter. Ufficiale il prestito oneroso dell’esterno austriaco nerazzurro che sino al 30 giugno 2021 si accaserà al Borussia Monchengladbach. “Siamo lieti che la trattativa in prestito sia andata a buon fine e che Valentino abbia scelto di venire al Borussia – ha commentato Max Eberl, direttore sportivo del M’Gladbach -. E’ un giocatore molto versatile e aggiunge ancora più forza e profondità alla nostra squadra”. Dopo il Newcastle, dunque, nuova tappa nella carriera di Lazaro che ripartirà dalla Bundesliga. Leggi su sportface

