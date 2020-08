Il gruppo terroristico che si sta facendo notare in Mozambico (Di giovedì 20 agosto 2020) E che sta preoccupando altri paesi dell'Africa meridionale, dopo avere conquistato alcune aree della città Mocímboa da Praia Leggi su ilpost

La scorsa settimana alcune aree di Mocímboa da Praia, città nel nord del Mozambico molto importante per le attività di estrazione di gas naturale, sono state conquistate dal gruppo terrorista Ahlus Su ...Secondo quanto riferito da un capo della milizia di Kukawa, un gruppo di terroristi legato all’Isis avrebbe preso in ostaggio un centinaio di civili in Nigeria. Dopo aver trascorso due anni in campo p ...