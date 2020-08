“Fabrizio Corona vende suo figlio come merce”, accuse choc di Nina Moric (Di giovedì 20 agosto 2020) Altro che famiglia riunita e felice. Nina Moric - dopo la pubblicazione delle foto sul settimanale Chi in cui sembrava aver ritrovato la serenità al fianco dell'ex compagno Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria - torna all'attacco e apre il vaso di Pandora. Tutta una "farsa" l'aveva definita lei pochi giorni fa, rispendendo a un fan sui social network, e oggi Nina Moric è tornata di nuovo all'attacco, accusando Corona di usare il figlio come "macchina per fare soldi". Dopo anni di litigi, riappacificazioni e nuove accuse tra Nina Moric e Fabrizio Corona sembrava esser tornato il sereno. Il motivo principale? Il ... Leggi su howtodofor

