Derivati climatici | si può scommettere sul tempo?

I Derivati climatici o weather Derivatives, sono strumenti utilizzati dalle società per tutelarsi da rischi legati al clima, poiché il valore del derivato dipende da un indice che misura un aspetto ad esso legato come la temperatura media in un mese, la quantità di piogge caduta, etc… Per capire al meglio il funzionamento di questi strumenti facciamo un esempio. Immaginiamo di produrre e vendere acqua minerale. Naturalmente le temperature alte favoriscono il nostro business e fanno aumentare i ricavi; al contrario le temperature basse li riducono. Per tutelarci da questo rischio potremmo sottoscrivere un contratto secondo il quale per ogni grado inferiore alla media stagionale ci viene pagata una somma di denaro; allo stesso tempo per ogni grado di temperatura superiore alla ...

