Coronavirus | Sardegna | salgono i contagi all’interno del resort

In Sardegna, sull'isola di Santo Stefano nell'arcipelago del La Maddalena un gruppo di 475 turisti è in quarantena all'interno di un resort. Il secondo giro di tamponi ha segnalato la positività di 26 persone.

Coronavirus, positivo Mirante, portiere della As Roma: rientrava dalla Sardegna
Coronavirus, 'pronti a querelare chi parla di focolaio Sardegna'
Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,9%