Controlli per chi torna dai Paesi a rischio Non a Oriocenter, tamponi in via Lunga (Di giovedì 20 agosto 2020) Novità per chi dovrà effettuare il tampone di rientro da Grecia, Croazia, Spagna e Malta. I Controlli per chi sbarca all’aeroporto di Orio al Serio e per chi ritorna anche con altri mezzi di trasporto dai Paesi a rischio saranno probabilmente effettuati alla Fiera di via Lunga e non più a Oriocenter come annunciato nella giornata di mercoledì 19 agosto. Leggi su ecodibergamo

Coronavirus, maggiori controlli per prevenire la diffusione del Covid-19: l'esito del vertice in prefettura

Negozi per la casa, scoperti 384 lavoratori irregolari: multe per 440mila euro

Avevano fatto stipulare ai lavoratori contratti per pulizie e prestazione di servizi, impiegandoli invece nel commercio all'interno di catene di negozi specializzati nella vendita di prodotti per la c ...

Primo allenamento e nuovo giro di tamponi per il Cagliari

Oggi nuovo giro di controlli anti Covid ad Asseminello, test che in realtà erano già stati programmati da tempo, visto che il 20 agosto - da programma - avrebbe dovuto essere il giorno della partenza ...

