Chi è Brian Kolfage, il mutilato di guerra complice di Bannon nella frode sui migranti (Di giovedì 20 agosto 2020) Una bella coppia di truffatori, almeno stando a quanto ritiene la procura di New York che li ha fatti arrestare. La raccolta fondi "We build the Wall", per la quale l'ex stratega della casa Bianca ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Chi Brian Chi è Brian Kolfage, il mutilato di guerra complice di Bannon nella frode sui migranti Globalist.it Chi è Brian Kolfage, il mutilato di guerra complice di Bannon nella frode sui migranti

Una bella coppia di truffatori, almeno stando a quanto ritiene la procura di New York che li ha fatti arrestare. La raccolta fondi "We build the Wall", per la quale l'ex stratega della casa Bianca Ste ...

