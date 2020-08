Calcio, coronavirus: due giocatori del Torino positivi, sono in isolamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo Leggi su firenzepost

