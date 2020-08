Brescia: un giocatore positivo al COVID-19 (Di giovedì 20 agosto 2020) Non è stato ancora comunicato il nome del giocatore del Brescia risultato positivo ai test da COVID-19. Le Rondinelle attendono gli esiti di ulteriori accertamenti. Il giocatore tornava da una vacanza trascorsa in Sardegna con alcuni suoi compagni di squadra. Foto: Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

repubblica : Brescia, giocatore positivo al Covid: era rientrato dalla Sardegna - Agenzia_Ansa : #Calcio C'è un giocatore positivo nel Brescia,tornato da una vacanza in Sardegna. Ora tamponi e test per altri dell… - Sport_Mediaset : #Covid, un giocatore del #Brescia positivo: è tornato dalla Sardegna. Il calciatore è stato in contatto anche con a… - clikservernet : Brescia: un giocatore positivo al COVID-19 - Noovyis : (Brescia: un giocatore positivo al COVID-19) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia giocatore Coronavirus: positivi Petagna, due giocatori del Torino e uno del Brescia La Gazzetta dello Sport Serie A, partenza a rischio? (ipotesi 4 ottobre ma con i playoff)

Napoli, Cagliari, Roma, Brescia: cresce la lista dei giocatori positivi al Covid, positivi di ritorno perché molti di loro sono stati in vacanza in Costa Smeralda. In questi giorni si stanno radunando ...

Un caso di positività anche nel Brescia

I medici sociali del Brescia Calcio hanno confermato che è stato individuato un caso di positività in squadra. Il giocatore bresciano sarebbe appena rientrato dalle vacanze in Sardegna dove è stato in ...

Napoli, Cagliari, Roma, Brescia: cresce la lista dei giocatori positivi al Covid, positivi di ritorno perché molti di loro sono stati in vacanza in Costa Smeralda. In questi giorni si stanno radunando ...I medici sociali del Brescia Calcio hanno confermato che è stato individuato un caso di positività in squadra. Il giocatore bresciano sarebbe appena rientrato dalle vacanze in Sardegna dove è stato in ...