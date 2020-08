Bimbo morto a Modica, il padre di Evan: “Avevamo denunciato, nessuno ha mosso un dito” (Di giovedì 20 agosto 2020) Bimbo morto a Modica, il padre di Evan. Il padre di Evan Giulio, il Bimbo di 21 mesi morto a Modica, secondo l’accusa, a causa di percosse subite dal convivente della madre, aveva presentato nelle settimane scorse un esposto per maltrattamenti per lesioni ai danni del figlio. Dopo la morte del bambino sono stati fermati madre di Evan, Letizia Spatola, e il compagno, Salvatore Blanco. Il padre di Evan Giulio, Stefano Lo Piccolo, aveva presentato in Liguria, dove lavora, un esposto contro ignoti per lesioni ai danni del figlio, il Bimbo di un anno e nove mesi morto al pronto soccorso di Modica, dove i ... Leggi su limemagazine.eu

Adnkronos : Bimbo morto a #Modica, autopsia: decesso per trauma cranico - MediasetTgcom24 : È morto bimbo ferito da colpo di pistola del nonno - adiosu46 : RT @Elena81353537: No, non ci sono parole né commenti, solo un infinito DOLORE, TRISTEZZA e RABBIA!NN SONO UOMINI ma BESTIE FEROCI,li AMMAZ… - MauroAmbrosiani : RT @Elena81353537: No, non ci sono parole né commenti, solo un infinito DOLORE, TRISTEZZA e RABBIA!NN SONO UOMINI ma BESTIE FEROCI,li AMMAZ… - gbrera : RT @Carolin70270912: @lauraleghista Il padre del bimbo e la nonna paterna avevano denunciato il compagno della madre, nessuno ha fatto nien… -