Aeroporto di Trapani: a rischio l’accordo con Ryanair a causa dei comuni (Di giovedì 20 agosto 2020) La marcia incessante dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi verso la risalita del numero dei passeggeri rischia un nuovo stop. Stavolta non è il Covid a mettere a rischio gli sforzi fatti in un anno dalla Regione siciliana, socio di maggioranza, e dal management di Airgest, società di gestione, ma l’inadempienza di alcuni comuni trapanesi debitori ancora nei confronti di Ryanair, di 200... L'articolo Aeroporto di Trapani: a rischio l’accordo con Ryanair a causa dei comuni puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

MarsalaNews : Aeroporto, Ryanair pronta a lasciare #Trapani se non si saldano i vecchi conti #AreaProvinciale #BREAKINGNEWS… - QdSit : Tensione tra Airgest, la socieetà che gestisce l'aeroporto di Trapani, e la compagnia low cost Ryanair. C’è un debi… - SiciliaReporter : Aeroporto di Trapani: a rischio l’accordo con Ryanair a causa dei Comuni - BUONGIORNOnline : Aeroporto di Trapani: a rischio l’accordo con Ryanair a causa dei comuni #aeroportodiTrapani #Airgest - infoiteconomia : Aeroporto di Trapani, a rischio l’accordo con Ryanair: debito dei comuni da 200mila euro -

La marcia incessante dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi verso la risalita del numero dei passeggeri rischia un nuovo stop. Stavolta non è il Covid a mettere a rischio gli sforzi fatti in ...