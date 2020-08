Viviana Parisi, il procuratore: «Resti compatibili con l’età di Gioele». Erano a 200 metri dall’automobile (Di mercoledì 19 agosto 2020) I Resti umani trovati oggi 19 agosto nel Messinese sono «compatibili con quelli di un bambino dell’età di Gioele», il figlio di Viviana Parisi scomparso il 3 agosto scorso. A dirlo è il procuratore di Patti Angelo Cavallo. Già in precedenza, gli uomini che hanno coordinato le ricerche avevano detto che i Resti ossei e la maglietta appartengono al piccolo «al 99%». Stando alle ultime ricostruzioni, alcuni animali selvatici avrebbero trascinato i Resti all’interno di una fitta radura a circa 700 metri di distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato scoperto il cadavere della madre. Alcuni dei suoi Resti sono stati trovati a 200 metri ... Leggi su open.online

Adnkronos : #Gioele, carabiniere in congedo trova dei resti: sopralluogo in corso - Adnkronos : #VivianaParisi, trovati resti di un bimbo: 'Quasi certamente è #Gioele' - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - ilestu : RT @MilaSpicola: #Gioele Al marito di Viviana Parisi e papà del bambino, giunga il nostro abbraccio e la nostra silenziosa vicinanza. Un do… - HuffPostItalia : Morte Viviana Parisi, trovato ('al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri -