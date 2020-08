Usa a Gb, non chiederemo pena morte per 'Beatles' (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - NEW YORK, 19 AGO - Gli Stati Uniti non intendono perseguire la pena di morte contro i 'Beatles' dell'Isis accusati di essere coinvolti nell'esecuzione di ostaggi americani e inglesi in Siria. ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Usa non Usa: Trump, non comprate pneumatici Goodyear ANSA Nuova Europa BlackBerry is back! lo storico marchio tornerà nel 2021 con uno smartphone 5G

BlackBerry si prepara a tornare sul mercato degli smartphone, questa volta attraverso un consistente cambio di rotta, che porta il marchio a passare dalla vecchia proprietà, TCL, che aveva ormai inter ...

Perde un pezzo la giunta di Acqui: il sindaco Lucchini ritira le deleghe all’assessore Giannetto

Si occupava di Ambiente, Polizia locale e Protezione civile: fatale probabilmente la querelle sul Golf Club, ma il primo cittadino sottolinea: “Le divergenze duravano da tempo” ACQUI TERME. Perde un p ...

