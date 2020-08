Unico Campania, sito hackerato: violati e resi pubblici migliaia di account (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUnico Campania, l’azienda di trasporto regionale che si occupa, tra le altre cose, degli abbonamenti gratuiti per gli studenti, ha subito un pesante attacco hacker. I dati personali (email, password, nomi e cognomi) di circa 30 mila utenti registrati al sito stanno quindi circolando in rete. Proprio in queste ore infatti sta diventando virale un file word di circa millecinquecento pagine contenente i dati sensibili degli utenti. Gli hacker avrebbero anche pubblicato il documento direttamente sul sito del Consorzio, prima che questo venisse poi rimosso a distanza di pochi minuti. Il consiglio per tutti gli utenti a rischio è quello di cambiare le credenziali di accesso al sito, soprattutto se queste ultime sono utilizzate anche per altri portali o ... Leggi su anteprima24

