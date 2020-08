Torna dalla Grecia e non comunica i nomi degli amici, 15 positivi. De Luca infuriato (Di mercoledì 19 agosto 2020) Campania. Il presidente Vincenzo De Luca furioso per i comportamenti irresponsabili di chi rientra dall’estero senza comunicare nulla all’Asl. La dichiarazione del presidente “Non ci sono parole per censurare comportamenti di incredibile superficialità che sono alla base dei nuovi contagi causati dai rientri da vacanze all’estero, in particolare da Malta, Grecia, Ucraina, Croazia, Spagna. La convivenza civile comporta doveri … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

La Febbre del Nilo torna a fare paura in Italia con dieci ricoveri a Lodi. Le persone, con età tra i 49 e i 79, sono state ricoverati all’Ospedale Maggiore. Strana anche la sintomatologia visto che qu ...

Animali: servono maggiori tutele

Se si guarda al nostro sistema giuridico non può non rilevarsi che occorre implementare il codice civile e quello penale per ottenere una maggiore e migliore tutela in favore degli animali. Il che sig ...

