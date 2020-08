Tamponi, il flop di Zingaretti: "In aeroporto test fino alle 18" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Francesca Galici Il "modello Lazio" nei controlli anti-Covid ha forse qualche falla se all'aeroporto di Fiumicino i passeggeri non vengono controllati dalle 18 alle 9, quindi lasciati liberi di prendere autobus e treni verso la Capitale L'aeroporto di Roma Fiumicino è stato presentato come lo scalo più all'avanguardia in Italia per i controlli anti-Covid dei passeggeri in ingresso. Le misure adottate per la verifica del contagio sono tra le migliori del Paese e non c'è da stupirsi, visto che il principale scalo di Roma è anche il più importante in Italia per numero di passeggeri in transito. Anche per questo motivo, nell'aeroporto Leonardo Da Vinci è stata istituita un'area isolata dal resto presso il terminal arrivi. Qui sono stati realizzati 12 box ... Leggi su ilgiornale

