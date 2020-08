Salvini a Desenzano, le foto impazzano sui social: ma è una bufala (Di mercoledì 19 agosto 2020) Impossibile non riconoscerlo: sorridente, come sempre, e con la mascherina abbassata, uno dei pochi in tutta l'inquadratura, in mezzo alla gente: sarebbe meglio dare il buon esempio, ma questa è tutta ... Leggi su bresciatoday

magicaGrmente22 : Troppa gente con troppo tempo libero. Salvini a Desenzano, le foto impazzano sui social: ma è una bufala -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Desenzano Salvini a Desenzano, le foto impazzano sui social: ma è una bufala BresciaToday Salvini a Desenzano, le foto impazzano sui social: ma è una bufala

Impossibile non riconoscerlo: sorridente, come sempre, e con la mascherina abbassata (uno dei pochi in tutta l’inquadratura, in mezzo alla gente: sarebbe meglio dare il buon esempio, ma questa è tutta ...

Impossibile non riconoscerlo: sorridente, come sempre, e con la mascherina abbassata (uno dei pochi in tutta l’inquadratura, in mezzo alla gente: sarebbe meglio dare il buon esempio, ma questa è tutta ...