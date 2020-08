Sabrina uccisa da un "amico" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Redazione Si rafforza l'ipotesi del delitto. Il killer la conosceva? Forse Sabrina forse si è fidata di un «amico» sbagliato. Che le ha teso un agguato per poi ucciderla. È una delle ipotesi seguite dagli inquirenti e avvalorata dagli stessi parenti della donna. Intanto le ricerche di Sabrina Beccalli non si sono fermate neppure, ma di lei, scomparsa da Crema a Ferragosto, non c'è traccia. Ieri interrogati i familiari ed ennesimo sopralluogo con rilievi scientifici nell'abitazione della donna che la Procura di Cremona ha posto sotto sequestro. L'auto della 39enne è stata ritrovata 4 giorni fa bruciata nelle campagne di Vergonzana, sempre nel Cremasco. Al lavoro il Nucleo operativo del comando provinciale dei carabinieri di Cremona che non hanno ipotizzato reati e stanno ascoltando ... Leggi su ilgiornale

