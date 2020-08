Rai – Napoli in pole per Gabriel, fissata la deadline. Piace Sokratis, novità per i terzini (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Napoli resta in pole per Gabriel, fissata la deadline al 5 disettembre. Altro profilo che Piace è Sokratis, per Reguilon il discorso rimane aperto. L'articolo Rai – Napoli in pole per Gabriel, fissata la deadline. Piace Sokratis, novità per i terzini proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

titty_napoli : RT @Spazio_Napoli: - Spazio_Napoli : - infoitsport : Rai - Scambio Under-Milik, non bastano i 15 milioni offerti dalla Roma: ecco quanto chiede il Napoli - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Rai- Koulibaly al City: situazione di stallo, l’offerta da… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Rai- Scambio Milik-Under: il Napoli vuole di più dei 15 milioni of… -