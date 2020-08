Milik-Roma, Venerato: “15 milioni più Under non bastano” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Roma piomba su Arek Milik. Il centravanti in uscita dal Napoli è finito nel mirino dei giallorossi, che dovranno vedersela con la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore, con cui è già stata trovata l’intesa contrattuale. La società capitolina metterebbe sul piatto il cartellino di Cengiz Under più 15 milioni di … L'articolo Milik-Roma, Venerato: “15 milioni più Under non bastano” Leggi su dailynews24

Sport_Mediaset : La #Roma accelera per #Milik: Under e 15 milioni al Napoli. #DeLaurentiis tentato dall'offerta giallorossa, anche s… - CorSport : #Milik alla #Roma, #Under al #Napoli: tutte le cifre dell'affare ?? - GoalItalia : Buongiorno, le prime pagine di oggi #19agosto: 'Lo scatto di Zhang', 'Milik-Roma, sì', 'Moratti: 'Juve ti prendiamo… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Milik alla #Roma, #Under al #Napoli: tutte le cifre dell'affare ?? - davide_luise : #Hysaj --> #Roma #Milik --> #Roma #Juventus #Llorente --> #Genoa #Benevento #Spagna #Maksimovic --> #Everton #Milan… -