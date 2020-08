Mbappé sicuro: «Neymar è da Pallone d’Oro» – VIDEO (Di mercoledì 19 agosto 2020) Kylian Mbappé ha parlato al termine del match vinto dal Paris Saint Germain contro il Lipsia: le sue parole Kylian Mbappé ha parlato al termine del match vinto dal Paris Saint Germain contro il Lipsia. Queste le sue parole sul compagno di squadra Neymar. «Il mister dice che ci troviamo bene. Ed è vero, ci troviamo bene sia fuori che dentro al campo. Credo sia importante per la squadra: giocare con Neymar è fantastico, è uno dei migliori al mondo. Lo ha dimostrato anche oggi seppur non abbia segnato. Ma siamo in finale ed è questo quello che conta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

