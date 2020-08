Lautaro: “E’ la mia prima finale, ma voglio vincere questo trofeo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) A due giorni dalla finale di Europa League tra Inter e Siviglia, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Uefa. Queste le parole dell’attaccante argentino: “È stato un anno molto difficile per tutti, ma in realtà siamo molto contenti di ciò che abbiamo ottenuto dall’inizio dell’anno. Siamo molto concentrati, molto coinvolti in ciò che abbiamo davanti a noi e in più ci stiamo preparando molto bene – spiega Martinez. Conte? Gli sarò sempre grato perché appena è arrivato all’Inter mi ha chiamato, quando ero in vacanza dopo la Copa América. È un allenatore che si fida di me e questo mi ha aiutato a crescere. Il Siviglia sarà un’avversario tosto, sono una squadra seria che gioca un buon calcio. ... Leggi su alfredopedulla

