La polifunzionalitá della responsabilità civile (Di mercoledì 19 agosto 2020) La funzione punitivo-deterrente della responsabilità civileLa funzione riparatoria della responsabilità civileL'affermazione della teoria polifunzionaleLa funzione punitivo-deterrente della responsabilità civileTorna su Nell'analizzare e interpretare la responsabilità civile, la dottrina successiva al codice civile del 1865 privilegiava in maniera netta la funzione punitivo-deterrente. Secondo tale logica, il danneggiante è obbligato a versare una somma alla vittima per due ragioni: per punizione (cd. funzione punitiva) e per evitare che lo stesso e gli altri consociati tengano nuovamente condotte simili (cd. funzione deterrente).La funzione riparatoria della responsabilità ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : La polifunzionalitá della responsabilità civile: La funzione punitivo-deterrente della… -

Ultime Notizie dalla rete : polifunzionalitá della La polifunzionalitá della responsabilità civile. Studio Cataldi