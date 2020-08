Inter, Moses: “Vogliamo giocare e vincere per mister Conte” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ”mister Conte è uno passionale, che prepara e gioca le partite prima di scendere in campo. Vuole che diamo il 110% in ogni gara. Poi vedete le sue reazioni durante le partite, insieme a quelle del suo staff. Vogliamo giocare e vincere per lui”. Lo ha detto il centrocampista dell‘Inter Victor Moses, Intervistato all’Interno del podcast ufficiale del club nerazzurro. ”Siamo stanchi, siamo andati a letto tardi dopo la partita con lo Shakhtar Donetsk ma la cosa più importante è esserci qualificati per la finale – ha aggiunto – Non vedo l’ora. E’ tutto un po’ strano e diverso dal solito ma ce le stiamo godendo perché stiamo vincendo” . Leggi su sportface

