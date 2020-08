Inter, Eriksen: “Con il Tottenham non è stato bello perdere la finale, ora voglio vincere” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ”Abbiamo vinto diverse partite, ora siamo in finale e vogliamo vincere ancora. E’ stato bello giocare la finale di Champions League l’anno scorso con il Tottenham, ma non è stato bello perderla e l’obiettivo è far sì che la situazione sia diversa quest’anno”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia. ”E’ diverso giocare con i tifosi – ha proseguito il danese ai microfoni ufficiali nerazzurri – ora ci mancano, allo stadio si sente l’atmosfera che creano. Essere in finale così è diverso, ma ci giochiamo comunque un ... Leggi su sportface

