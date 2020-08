Il sindaco di Arzachena risponde a Briatore: “Pensavo fosse la parodia di Crozza. Ordinanza sui locali? Tutela soprattutto gli anziani come lui” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo il video in cui Flavio Briatore ha annunciato la chiusura anticipata del suo locale, il Billionaire di Porto Cervo, attaccando il sindaco di Arzachena, colpevole di aver “emanato un’Ordinanza più restrittiva del decreto” del governo che impone la chiusura delle sale da ballo, è arrivata la risposta del primo cittadino Roberto Ragnedda. “Ho ricevuto un video, pensavo fosse la parodia di Crozza”, esordisce il Ragnedda, che spiega i motivi dell’Ordinanza. Nel lungo video il sindaco ricorda che l’Ordinanza “è la stessa del 2017”, e non manca di lanciare moniti a Briatore, come quello di “allungare la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

giornalettismo : Dopo l'attacco di #Briatore sulla chiusura del #Billionaire, il sindaco di #Arzachena risponde: 'Ordinanza tutela a… - HuffPostItalia : Billionaire chiuso, Flavio Briatore contro il sindaco di Arzachena: 'È un matto' - duci74 : RT @fattoquotidiano: Il sindaco di Arzachena risponde a Briatore: “Pensavo fosse la parodia di Crozza. Ordinanza sui locali? Tutela sopratt… - Noovyis : (Il sindaco di Arzachena risponde a Briatore: “Pensavo fosse la parodia di Crozza. Ordinanza sui locali? Tutela sop… - jacko_cecilia : #Briatore si scaglia contro il sindaco di #Arzachena #robertoragnedda perché secondo l'ordinanza anti #Covid_19, de… -