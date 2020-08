I Democratici scelgono Joe Biden, candidato debole in assenza di alternative (Di mercoledì 19 agosto 2020) La convention nazionale democratica ha formalmente conferito martedì la nomination a Joe Biden, divenuto adesso il candidato ufficiale dell'asinello in vista delle prossime elezioni presidenziali. Una strada che, sulla carta, potrebbe tuttavia rivelarsi irta di ostacoli. E' senz'altro vero che l'ex vicepresidente sia dato avanti da tutti i sondaggi, così come è altrettanto vero che – in occasione della convention attualmente in corso – il Partito Democratico sembri aver trovato la tanto agognata unitarietà. Eppure la situazione è ben più complessa di come spesso viene dipinta.Il primo elemento da tenere in considerazione è proprio quello dei sondaggi. Se – come detto – Biden continua ad essere in testa, va considerato che – rispetto allo scorso luglio – ... Leggi su panorama

atuttotrotto : RT @durezzadelviver: Le elezioni presidenziali americane sono quella cosa in cui i democratici fanno le primarie, scelgono il candidato giu… - abitudinario : RT @durezzadelviver: Le elezioni presidenziali americane sono quella cosa in cui i democratici fanno le primarie, scelgono il candidato giu… - MircoSimeoni : RT @durezzadelviver: Le elezioni presidenziali americane sono quella cosa in cui i democratici fanno le primarie, scelgono il candidato giu… - RobertoSanfi80 : RT @durezzadelviver: Le elezioni presidenziali americane sono quella cosa in cui i democratici fanno le primarie, scelgono il candidato giu… - rosaroccaforte : RT @durezzadelviver: Le elezioni presidenziali americane sono quella cosa in cui i democratici fanno le primarie, scelgono il candidato giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Democratici scelgono I Democratici scelgono Joe Biden, candidato debole in assenza di alternative Panorama Joe Biden ottiene ufficialmente nomination Democratica

In un voto senza sorpresa, la maggioranza dei delegati democratici ha scelto l'ex vicepresidente per sfidare il miliardario repubblicano, nella seconda giornata del congresso di partito organizzato a ...

“Leadership matters” – seconda serata della Convention democratica

Ieri sera ha avuto luogo la seconda serata della Convention democratica per USA 2020. Il tema dell’evento era “Leadership matters”. Tutti i 57 Stati e territori hanno nominato ufficialmente Joe Biden ...

In un voto senza sorpresa, la maggioranza dei delegati democratici ha scelto l'ex vicepresidente per sfidare il miliardario repubblicano, nella seconda giornata del congresso di partito organizzato a ...Ieri sera ha avuto luogo la seconda serata della Convention democratica per USA 2020. Il tema dell’evento era “Leadership matters”. Tutti i 57 Stati e territori hanno nominato ufficialmente Joe Biden ...