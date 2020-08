Gioele, ritrovati i resti del figlio di Viviana Parisi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Apparterrebbero al piccolo Gioele i resti ossei e la maglietta ritrovati da un volontario a poca distanza dal luogo in cui fu ritrovato il corpo di Viviana Parisi, la mamma del bambino; del caso si è occupato anche Chi l'ha visto? I resti di Gioele sarebbero stati ritrovati a circa 700 metri dal traliccio dell'Enel dove era stato ritrovato il corpo di sua madre, Viviana Parisi. La notizia è stata condivisa anche dal profilo di Chi l'ha visto? che ieri si è occupato del giallo di Caronia. Stamattina centinaia di volatori hanno risposto all'appello del padre di Gioele e si sono uniti alle forze dell'ordine per cercare tracce del bambino. Uno di questi ha individuato le tracce del ... Leggi su movieplayer

