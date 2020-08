Flick: «Il Lione ci ha causato problemi. Muller merita il premio di migliore in campo» (Di giovedì 20 agosto 2020) Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato al termine della semifinale di Champions League contro il Lione Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato al termine del match vinto contro il Lione in semifinale di Champions League. Ecco le sue parole: ANALISI MATCH – «Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Lione è arrivato in semifinale grazie a grandi prestazioni contro Manchester City e Juventus. È sempre dura contro una squadra molto forte in termini di corsa. Sono forti tatticamente e ci hanno causato problemi all’inizio dove siamo stati fortunati. Poi Gnabry ci ha portato in vantaggio con la sua pregevole azione individuale e ci ha dato sicurezza. In Coppa il Psg ha vinto contro il Lione ... Leggi su calcionews24

morelli_rinaldo : Finale Bayern Monaco-PSG, la squadra di Flick supera un Lione che va applaudito per impegno e organizzazione.… - zazoomblog : Lione-Bayern Monaco Flick: “Dobbiamo difendere meglio” - #Lione-Bayern #Monaco #Flick: - alfonso25592 : A distanza di 10 anni, il Lione di Garcia contro il Bayern Monaco di Flick in gara secca: sempre 0-3 ma niente trip… - 11contro11 : Lione-Bayern 0-3, Flick: «Dobbiamo difendere meglio» #BayernMonaco #OlympiqueLione #ChampionsLeague #11contro11 - ItaSportPress : Bayern, Flick: 'Lione tatticamente perfetto ma Gnabry determinante. Contro il Psg cambio la difesa' -… -