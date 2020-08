Coronavirus, salgono ancora i contagi: 642 in 24 ore - E' il maggior aumento dal 23 maggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta Continuano a crescere i contagi da Coronavirus in Italia : nelle ultime 24 ore sono stati registrati 642 nuovi casi , contro i 403 di martedì, e 7 morti rispetto ai 5 della giornata ... Leggi su tgcom24.mediaset

fanpage : Non sono i migranti il principale veicolo di contagio. La dichiarazione di Locatelli non lascia spazio a dubbi. - Corriere : «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle ter… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regio… - valentinadigrav : RT @tempoweb: I contagi come prima del lockdown. Che succede in Italia #contagi #lockdown #coronavirus - Labellapassante : Coronavirus, bollettino: boom di casi. Salgono terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus, salgono ancora i contagi: 642 in 24 ore | E' il maggior aumento dal 23 maggio TGCOM Covid-19: in Calabria salgono a dieci i nuovi contagiati

Le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 1.367 (+10 rispetto a ieri). In Calabria ad oggi sono stati effettuati 137.560 tamponi di cui quelli negativi sono 136.193.

Coronavirus, Ministero Salute: "Salgono ancora i nuovi casi positivi. Incremento di 7 deceduti"

Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 403. In aumento il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 66, ieri 58,. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ...

