Coronavirus, in Libano boom contagi da Covid-19 dopo l’esplosione a Beirut (Di mercoledì 19 agosto 2020) dopo l’esplosione che ha colpito il porto di Beirut, in Libano si è registrato un forte aumento di contagi da Coronavirus. Come spiega il ministero alla Sanità libanese, nel Paese si sono contati negli ultimi sette giorni oltre 2600 infezione da Covid-19, a fronte di complessivi 5000 casi segnalati nei primi sei mesi della pandemia. I numeri sono alti soprattutto a Beirut e nel nord del Paese. Secondo quanto riferito dal ministero, la maggiore diffusione si spiegherebbe anche a causa del trasporto negli ospedali di molti feriti nell’esplosione senza la necessaria protezione, con il risultati di un deciso aumento dei contagi nel personale sanitario. Inoltre, tra i feriti figurerebbero molti pazienti di ... Leggi su meteoweb.eu

