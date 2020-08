Coco Chanel: la stilista più rivoluzionaria del XX secolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Coco Chanel, nome d’arte di Gabrielle Chanel, è considerata un genio della moda. Colei che ha rivoluzionato il concetto stesso di moda e che, con le sue idee avanguardistiche ha segnato un’epoca. “La semplicità è la nota fondamentale di ogni vera eleganza”. Gabrielle “Coco” Chanel, le origini “Ad appena vent’anni ho fondato una casa di … Leggi su periodicodaily

CarenteStella : RT @pampam77019344: “Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita.” #CocoChanel #19agosto 1883 #natioggi #BOTD _________… - Tiffany_INKS : @kennielaine My scents are COCO Chanel and giorgio armani SI. - Ddraft_design : Coco Chanel - Vintage - fraurolo121 : RT @pampam77019344: “Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita.” #CocoChanel #19agosto 1883 #natioggi #BOTD _________… - pampam77019344 : “Una donna è più vicina ad essere nuda quando è ben vestita.” #CocoChanel #19agosto 1883 #natioggi #BOTD _________… -

Ultime Notizie dalla rete : Coco Chanel Coco Chanel: un affascinante ritratto Radio Monte Carlo La collezione di borse Chanel costosissime di Kylie Jenner

Tra le costosissime borse Chanel collezionate da Kylie Jenner è apparso anche un raro modello Lait de Coco in pitone verde menta, che costava oltre 5.000 dollari quando è stata originariamente messa ...

I migliori articoli di oggi

Dopo la quarantena nel suo appartamento milanese, trascorsa a pane, moda e ironia, Levante è approdata finalmente nella sua Sicilia natale per le vacanze. Spensierata e felice, condivide quotidianamen ...

Tra le costosissime borse Chanel collezionate da Kylie Jenner è apparso anche un raro modello Lait de Coco in pitone verde menta, che costava oltre 5.000 dollari quando è stata originariamente messa ...Dopo la quarantena nel suo appartamento milanese, trascorsa a pane, moda e ironia, Levante è approdata finalmente nella sua Sicilia natale per le vacanze. Spensierata e felice, condivide quotidianamen ...