Arisa sorprende su Instagram: post a favore del body positive (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si è mai attenuta alle regole, ne tanto meno ai clichè dello spettacolo Arisa che con i suoi modi di fare decisamente fuori le righe ha manifestato sempre il suo essere sincero e trasparente anche se non da tutti condiviso. In queste ore la cantante si trova in vacanza e si diverte molto con i social attirando l’attenzione dei followers più fedeli che non ha potuto fare a meno d’ammirare l’ultimo scatto pubblicato dove Arisa mostra le sue rotondità. Il gesto d’Arisa accompagnato da una didascalia ironica e divertente mira a sostenere tutte quelle donne che subiscono il body shaming ( bullismo legato alla discriminazione dell forma fisica) come un atto violento e insuperabile. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea.” Queste le ... Leggi su quotidianpost

Anche Arisa si trova in giro per l’Italia, a cavalcare la libertà del momento e del ritorno della musica dal vivo. Nei giorni scorsi è stata a Tagliacozzo per un live che ha raccolto diversi suoi fan.

