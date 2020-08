A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni. Nel frattempo sulla Piazza americana l’S&P-500 si muove poco sopra la parità dello 0,28%. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,191. Crollo dell’oro (-1,86%), che ha toccato 1.964,5 dollari l’oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 42,88 dollari per barile. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%. Tra le principali Borse europee ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,74%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato ... Leggi su quifinanza

dmedialab : Tra Piazza Affari e ‘Piazza Social’ c’è sintonia sull’accordo per Aspi - TUTTOJUVE_COM : Borsa, Piazza Affari e Juventus chiudono in positivo - PoliticaNewsNow : Borsa, dopo due giorni Piazza Affari torna in positivo - GiorgioAlbe : RT @ALBEEASSOCIATI: #Licenziamenti - le deroghe al blocco Al link ?? - Any1Coin : Piazza Affari, la migliore tra le borse europee, è in lieve rafforzamento dai rialzi della mattinata dopo quattro s… -