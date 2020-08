Valve ha utilizzato Overwatch per “addestrare” VACnet a combattere i cheater su CS:GO (Di martedì 18 agosto 2020) Uno sviluppatore del celebre gioco esports Counter-Strike: Global Offensive ha spiegato in che modo i sistemi Overwatch, Trust Factor e VAC di CS:GO riescano a lavorare insieme. Nel 2018, lo sviluppatore di CS:GO John McDonald è salito sul palco della Game Developers Conference per una presentazione intitolata “Using Deep Learning to Combat Cheating in CSGO”. La presentazione è stata caratterizzata proprio da una spiegazione approfondita dei sistemi che sono alla base della “lotta” di Valve contro i “cheaters” in CS:GO, fornendo una visione dettagliata di come Valve affronta l’argomento. Dopo aver spiegato i tipi di cheat disponibili in CS:GO, McDonald si è lanciato in una spiegazione di Trust Factor. Secondo lo sviluppatore, Valve ha ... Leggi su esports247

