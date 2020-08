Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 16:10 (Di martedì 18 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 agosto al microfono Giuliano Ferrara privati un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza lo dice un apertura del meeting di Rimini Lax è presidente della BCE Mario Draghi che ha dedicato il suo intervento alle nuove generazioni e tu pena dagli effetti della pandemia ai giovani e il suo appello Bisogna però dare di più i sussidi finiranno i resterà la mancanza di una qualificazione professionale che potrà sacrificare la loro libertà di scelta in redditi futuri e privare un giovane del futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza per queste interattivo è urgente un massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo settore per un ritorno concludi draghi crescita ... Leggi su romadailynews

romatv : Inizia una nuova era per la @OfficialASRoma Il Friedkin Group è il nuovo proprietario del club Tutte le ultime no… - fanpage : ?? Ultim'ora Centinaia di turisti sono bloccati in un resort di Santo Stefano - fanpage : Massimo Galli non usa mezzi termini #17Agosto #mascherine

Nella Asl Roma 5 un caso nelle ultime 24h e si tratta di un uomo di rientro da un

Da Recanati prende il via il Giro delle Marche in Rosa di ciclismo

RECANATI – Prenderà il via da Recanati il prossimo 4 settembre l’edizione 2020 del Giro delle Marche in Rosa categoria open femminile, passerà per Loreto e si concluderà ad Offida il 6 settembre 2020.

