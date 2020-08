Tuttoport: Maksimovic, due i motivi per cui il Napoli vuole venderlo (Di martedì 18 agosto 2020) Nonostante abbia giocato diverse gare dopo il ritorno in campo della Serie A ed abbia anche il gradimento di Gattuso, Nikola Maksimovic è finito nei giocatori considerati in uscita per il Napoli. Secondo Tuttosport i motivi sarebbero da ricercare innanzitutto nell’esosa richiesta del difensore per il rinnovo e poi nella sua eccessiva fragilità muscolare Oltre a Koulibaly, anche Maksimovic è nella lista di quelli che potrebbero svestire la maglia azzurra. Due le ragioni che stanno portando il Napoli a fare questa valutazione: 1) troppo spesso è vittima di infortuni muscolari che lo hanno costretto a saltare 16 gare nelle ultime due stagioni; 2) ha sparato troppo alto per il rinnovo del contratto (scadrà a giugno prossimo) chiedendo 2,8 milioni a stagione. ... Leggi su ilnapolista

