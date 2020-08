Terremoto Barcellona, addio anche con Abidal: il comunicato del club (Di martedì 18 agosto 2020) E’ sempre più Terremoto in casa Barcellona. Il club blaugrana ha deciso di silurare anche Abidal, negli ultimi giorni sono andati in scena diversi incontri, le intenzioni sembravano quelle di confermare l’ex calciatore poi il comunicato ufficiale dell’addio. “FC Barcelona ed Éric Abidal hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che ha unito le due parti. Il club desidera ringraziare pubblicamente Éric Abidal per la sua professionalità, impegno, dedizione e la collaborazione stretta e positiva del suo rapporto con tutti gli aspetti della famiglia blaugrana”. Koeman conferma: “Barcellona? Manca solo la ... Leggi su calcioweb.eu

