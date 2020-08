Siviglia Inter, Danny Makkelie sarà l’arbitro della finale di Europa League (Di martedì 18 agosto 2020) L’arbitro olandese Danny Makkelie sarà l’arbitro del match tra Siviglia e Inter, valido per la finale di Europa League L’arbitro della finale di Europa League tra Siviglia e Inter, in programma venerdì 21 agosto alle ore 21 presso lo stadio di Colonia, sarà l’olandese Danny Makkelie. Ecco la designazione completa: Arbitro: Danny Makkelie (Olanda) Assistenti: Mario Diks, Hessel Steegstra (Olanda) Quarto ufficiale: Anastasios Sidiropolous (Grecia) VAR: Jochem Kamphuis (Olanda) Assistente VAR: Kevin Blom (Olanda), Pawel Gil (Polonia) Fuorigioco VAR: Tomasz ... Leggi su calcionews24

