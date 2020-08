Russia, arbitro e assistente al Var sottoposti alla macchina della verità (Di martedì 18 agosto 2020) La Serie A russa si è resa protagonista di una decisione a dir poco storica e che sta facendo molto discutere. L’arbitro Vasily Kazartsev e il suo assistente al Var, Alexey Eskov, dovranno dire la verità, nient’altro che la verità e per farlo saranno sottoposti alla macchina della verità. La partita incriminata è Spartak Mosca-Sochi, dove i moscoviti vincevano per 2-0 quando il Sochi ha accorciato le distanze grazie a un rigore dubbio. Dopo ben quattro ammonizioni per la formazione di casa, all’88 Kazartsev ha assegnato un ulteriore penalty al Sochi che lascia molte perplessità. La decisione è stata presa con l’ausilio del Var, ma senza che il direttore di gara fosse andato personalmente a controllare. Questi i ... Leggi su ilnapolista

