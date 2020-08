“Ricoverata”. Anna Tatangelo in pena per la mamma, un brutto incidente: “Non ci voleva…” (Di martedì 18 agosto 2020) La mamma di Anna Tatangelo è stata vittima di un brutto incidente domestico, con conseguente ricovero d’urgenza in ospedale. La donna è caduta accidentalmente in casa fratturandosi la mandibola. Un grande spavento per Anna Tatangelo e per tutta la sua famiglia. La sua amata mamma, Palmira Tatangelo, ha avuto un traumatico incidente domestico all’interno della sua villetta a Sora. La donna sarebbe caduta rovinosamente a terra causandosi una frattura scomposta della mandibola. Velocissima la corsa per l’ospedale, dove un grosso sollievo ha potuto prendere il posto della precedente paura. I medici hanno immediatamente accertato che, oltre alla frattura scomposta della mandibola, le sue ... Leggi su caffeinamagazine

